حالة الطقس اليوم.. مائل للبرودة وممطر على السواحل الشمالية وصعيد مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار موجة تساقط الأمطار اليوم، حيث تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وجبال البحر الأحمر، وصولا إلى شمال الصعيد، وعلى مناطق من السواحل الشمالية في الإسكندرية ومطروح والسلوم، وتمتد مع تقدم ساعات النهار على شمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها قبل قليل، أنّ طقس اليوم يكون مائل للبرودة خلال فترات النهار على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، لطيف على القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 16

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- شلاتين 26 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20