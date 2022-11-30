أسعار كراتين البيض بالأسواق اليوم الأربعاء.. في الإسكندرية تصل لـ 45 جنيها

تناول البروتين من الأمور المهمة لبناء جسم قوي وصحي، فضلا عن الحفاظ على البشرة والشعر خلال اتباع نظام غذائي صحي، ولهذا يهتم قطاع عريض من المواطنين بمتابعة سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري.

وشهد سعر طبق كرتونة البيض في الأسواق المحلية، اليوم تحرك بشكل طفيف بسبب زيادة الطلب على الأنواع المختلفة، وطرحت الحكومة المصرية كميات من البيض بأسعار مدعمة بأقل من سعر السوق المحلية.

وفيما يلي، نعرض سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المحلية، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، وخلال جولة على بعض الأسواق المحلية، في السطور التالية:

سعر طبق البيض اليوم

سعر البيض في المزرعة استقرت في الأسواق المحلية، حيث يباع سعر الكرتونة الأبيض في المزرعة بنحو 65 جنيهًا ليباع في السوق المحلي بنحو 72 جنيهًا" وفق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وعن سعر كرتونة البيض الأحمر فاستقرت اليوم عند قيمة 67 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك في السوق المحلي بسعر 75 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء نحو 90 جنيهًا في المحلات التجارية.

سعر البيض في وزارة الزراعة

وفي منافذ وزارة الزراعة وصل سعر كرتونة البيض نحو 70 جنيهًا للأحمر، و69 جنيها للأبيض، وذلك في الكرتونة التي تضم 30 بيضة.

سعر البيض في نقابة البيطرين

ومن جهتها أعلنت نقابة الأطباء البيطريين بالإسكندرية، بيع طبق البيض 30 بيضة بسعر 55 جنيهًا، لكل أعضائها، بالإضافة إلى خصم 10 جنيهات لحاملي كارنيه خصومات النقابة الفرعية بالمحافظة.

ويأتي السعر النهائي لطبق البيض 30 بيضة بعد الخصم ليستقر عند 45 جنيها، وهو أقل من سعر السوق الذي يتراوح ما بين 60 إلى 70 جنيها، وفقًا لأحدث أسعار السوق في الإسكندرية.

كرتونة البيض في المحال التجارية

بين 70 و75 جنيهًا،تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المحال التجارية فيما استقر الأحمرمنه عند قيمه تراوحت بين 70 و85 جنيها.