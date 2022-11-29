14 خدمة لأصحاب السيارات والدرجات النارية على بوابة مصر الرقمية.. تعرف عليها

تتيح بوابة مصر الرقمية عددًا من الخدمات، لأصحاب المركبات سواء السيارات أو الدرجات البخارية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي للدولة المصرية، والاعتماد على الطرق التكنولوجية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية لأصحاب المركبات، وكيفية إنشاء حساب عبر البوابة للحصول على تلك الخدمات، والتي جاءت على النحو التالي:

خدمات بوابة مصر الرقمية لأصحاب المركبات

وتتضمن الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية لأصحاب المركبات:

- تَظلُم على مخالفات رخص مركبات.

- سداد المخالفات.

- تجديد رخصة مركبة.

- بدل فاقد رخصة مركبة.

- بدل تالف رخصة مركبة.

- تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

- تحرير توكيل بيع مركبة.

- تحرير توكيل إدارة مركبة.

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- التأكد من صحة بيانات مركبة.

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

- توثيق عقد بيع دراجة نارية.

- توكيل بيع دراجة نارية.

- توكيل إدارة دراجة نارية.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

وللاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية، نوضح طرية إنشاء حساب جديد على البوابة في الخطوات التالية:

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنـا، واختيار إنشاء مستخدم جديد.

- استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة، وتتضمن «الرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية ببطاقة الرقم القومي، الاسم الأول للأم، وغيرها من البيانات الأساسية»، ثم الضغط على زر التالي.

- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، وسيتم إرسال رسالة بكود تفعيل الحساب على البوابة.

- قم بإدخال الكود، وسيطلب منك الدخول بالحساب باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور، وبعدها تصبح جاهزًا للاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية.