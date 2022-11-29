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القبض على سيدة لاتهامها بسرقة البيوت في القاهرة.. «بتكسر الكالون»

كتب:

محمد بركات
12:31 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط سيدة لشروعها فى سرقة شقة أحد الأشخاص بأٍسلوب " كسر الكالون" بالقاهرة وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت بمعاونة الأهالى من ضبط ربة منزل – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال تواجدها بعقار بدائرة القسم وبحوزتها أجنة حديدية ، مفك .

بمناقشتها إعترفت بتواجدها بمحل الضبط لشروعها فى سرقة شقة ملك أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان ، بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتها ، وبإستدعاء مالك الشقة إتهمها بالشروع فى سرقة الشقة سكنه كما أضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة بأسلوب "كسر الكالون" ، وأقرت بإرتكابها عدد (2) وقائع سرقة بذات الإسلوب وتم بإرشادها ضبط (شاشة ، تابلت)  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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