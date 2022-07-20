«سك العملة البريطانية»: 8% زيادة في الطلب على سبائك الذهب خلال 3 أشهر

يكافح سوق الذهب لإيجاد زخم صعودي ثابت بعدما انخفضت الأسعار بنسبة 7% تقريبًا بين أبريل ويونيو، وفقًا لآخر تقرير صادر عن دار سك العملة البريطانية.

8% زيادة في مبيعات السبائك

وقالت دار سك العملة البريطانية، إنّ مبيعات عملاتها المصنوعة من السبائك الذهبية ارتفعت بنسبة 8% على أساس ربع سنوي «مارس - يونيو»، وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات السبائك الفضية بنسبة 47% مقارنة بالمبيعات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

زيادة 52% في أوقيات الذهب المباعة

وأضافت دار سك العملة، أنها لا تزال تشهد مبيعات دولية قوية، مع تزايد الطلب المحدد بين المستهلكين الأمريكيين، وأنه على الصعيد الدولي، لوحظ نمو أيضًا في جميع المعادن، مع زيادة بنسبة 52% في كمية أوقية الذهب المباعة، وزيادة بنسبة 58% في أوقيات الفضة المباعة، وزيادة بنسبة 67% في البلاتين.

المبيعات الدولية القوية مشجعة

وتابعت: «نحن مشهورون في المملكة المتحدة بصنع عملات معدنية وقضبان من المعادن الثمينة وقد طورنا قاعدة دولية قوية من المستثمرين. ومن المشجع أن نرى مثل هذه المبيعات الدولية القوية، لا سيما من الولايات المتحدة، ونتطلع إلى التوسع عالميًا، وتوفير مجموعة من المنتجات التي تجذب المستثمرين».

وأضاف مدير المعادن الثمينة في دار سك العملة الملكية، أندرو ديكي: «باعت دار سك العملة الأمريكية 315000 أوقية من الذهب خلال الربع الثاني، بانخفاض 26% عن الربع الأول».

انخفاض في الطلب الأمريكي

وشهد سك العملة الأمريكية انخفاضًا حادًا في الطلب خلال يونيو حيث باعت 52000 أوقية، وفقًا لبيانات دار سك النقود، وانخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 1700 دولار للأوقية، الخميس الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها في عام تقريبًا.

وقال محللون في وقتٍ سابق، إن الانخفاض في الطلب على السبائك يعكس الفروق الدقيقة في السوق حيث تؤدي الأقساط المرتفعة إلى إخراج المستهلكين من السوق، مشيرين إلى أن الأقساط مرتفعة بسبب عدم توازن العرض والطلب حيث يتمسك مستثمرو السبائك بالمعدن المادي، وأنه من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في أسعار الذهب إلى زيادة الطلب المادي.