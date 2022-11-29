ضبط 1991 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أطنان من الأطعمة الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1991) قضية تموينية متنوعة من بينها.

ضبط (2) قضية بيع بأزيد، (73) قضية حجب، ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، وكذا ضبط (520) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وكذا ضبط (922) قضية فى مجال مخالفات المخابز، و475 قضية متنوعة أخرى، وتم ضبط (45) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط سكر تمويني

ضبط (قائد سيارة ، ومندوب بإحدى الشركات) لقيام الأول بإستلام حمولتين من السكر السائب المخصص ربطاً على البطاقات التموينية والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم وتقدر كمية الحمولتين (130 طن سكر تموينى) إلا أنه لم يقم بتسليم الكميات المشار إليها بفرع الشركة وعدم قيام المتهم الثانى بإخطار المسئولين بالشركة حيال الواقعة محاولاً التستر عليه مستوليان على الكميات المشار إليها بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستوليان على الدعم الذى تكفله الدولة للمواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص" – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (30 طن زيت طعام) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (9 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة،وضبط (المدير المسئول عن شركة لتخزين الحبوب – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (5,5 طن أرز أبيض "عينى" - 840 عبوة زيت طعام) معبأة داخل شكائر وعبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

قضية البيع بسعر أزيد

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (3,75 طن دقيق أبيض "عينى" - 1,50 طن زيت طعام "معبأة داخل عبوات" - 1,125 طن أرز أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالكة مخبز بلدى – بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى كمية قدرها (4,450 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قامت المذكورة بالإتجار بها فى السوق السوداء مستوليةً على الدعم المقرر .ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (62262 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (71) قضية بمضبوطات بلغت (742,136 طن "أرز شعير").

متابعة المحلات

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت (16 قطعة "ملصق")، وضبط (1,6 طن "مفروم لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لمطعم) بمحافظة القليوبية.

ضبط (2,1 طن "أسماك مجمدة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (42) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4,500 طن "معسل"- 2390 عبوة "سجائر" – 11500عبوة "معسل" مختلفة الأنواع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.