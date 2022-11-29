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ضبط 3 أشخاص بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية في المطرية

كتب:

محمد بكات وشيماء مختار
12:32 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بالشقة سكنه، وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول.

الاعتراف بالواقعة

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

واقعة السلام

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس، و2 سلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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