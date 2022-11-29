ضبط 2300 مخالفة في محطات المترو والقطارات خلال 24 ساعة

شنّت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال الإدارات، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط المخالفات في مترو الأنفاق

وضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، 2332 قضية في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 3409 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.