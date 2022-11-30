طريقة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي.. 4 خطوات فقط

استعلام فيزا «تكافل وكرامة» بالرقم القومي، إحدى الخدمات المهمة التي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من صرف المعاش النقدي، والذين يتراوح عددهم من 4.1 مليون إلى 5 ملايين أسرة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي طريقة استعلام فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي.

استعلام فيزا «تكافل وكرامة» بالرقم القومي

ويمكن للمواطن الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، والضغط على برنامج تكافل وكرامة، واختيار تبويب «استعلم عن نتيجتك»، ثم إدخال رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك ثم المتابعة.

حقيقة وقف صرف برنامج «تكافل وكرامة»

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة المصرية في بيان صادر عنها منتصف الشهر الحالي، أنّه لا صحة لما تردد بشأن وقف صرف برنامج تكافل وكرامة.

وتضمن بيان مجلس الوزراء استمرار الصرف خلال فترة استبدال البطاقات القديمة بكروت «ميزة» مشيرا إلى أنّ عملية استبدال بطاقات الصرف لا تتطلب سوى توجه المستفيد لإحدى مكاتب الوحدات الاجتماعية في المحافظات لاستلام بطاقة (ميزة)، وتسليم البطاقة القديمة دون دفع أي رسوم مادية.

بدورها، حذّرت وزارة التضامن الاجتماعي، من وقف المستحقات حال عدم تسليم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، البطاقات القديمة والحصول على الجديدة «ميزة»، إذ سيتمّ وقف جميع البطاقات القديمة بدءا من شهر يناير 2023.