مشروع «مودة» ينظم معسكرا تنشيطيا لشبكة المدربين على مستوى 10 محافظات

نظم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» معسكرا تنشيطيا للمدربين والمدربات القائمين على تنفيذ الأنشطة التدريبية للفئات المستهدفة بالهيئات الشبابية.

تقديم المحتوى المعلوماتي للمستفيدين

وأوضحت وزارة التضامن، وفق تقرير صادر عنها، أن المعسكر الذي نُظم في محافظة الإسكندرية، يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في ضوء تطوير العملية التدريبية وتقديم المحتوى المعلوماتي والمهاري بأفضل الوسائل للمستفيدين.

استمرار المعسكر لمدة 6 أيام

واستهدف المعسكر الذي استمر 6 أيام، إكساب المشاركين حزم من المهارات المتقدمة والمتعلقة بإدارة الورش التدريبية، بالإضافة لمجموعة من المعلومات والمهارات الحياتية التي تساهم في تعزيز المفاهيم لديهم حول الجوانب المختلفة بالدليل التدريبي الخاص بمشروع مودة، بينها أهم الأساليب الخاصة بالتربية الإيجابية والطرق السليمة للتعامل مع الخلافات الأسرية.

تنفيذ 75 ورشة تدريبية

يذكر أن مشروع مودة من خلال تدريباته داخل الهيئات الشبابية وبالتعاون مع جهاته الشريكة، نفذ خلال شهر أكتوبر الماضي 75 ورشة تدريبية بمعدل 225 يوما تدريبيا و1350 ساعة تدريبية، بالمحافظات العشرة المستهدفة «القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية، الفيوم، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، البحر الأحمر»، واستفاد منها 1622 متدربا في الفئة العمرية من 18- 29 عاما.