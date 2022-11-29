التفاصيل الكاملة لمدينة عين شمس الطبية.. تشمل 10 مستشفيات ومراكز طبية

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه تم تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة؛ لخدمة أهالي العاصمة والمدن المحيطة، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيقدم خدمات متكاملة لآلاف المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية؛ للارتقاء بالخدمات، وإنشاء مراكز تخصصية على أعلى مستوى، سيعود مردوه بشكل كبير على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، علاوة على إنشاء منطقة حدائق خضراء في حرم المستشفيات تكون متنفسًا أخضر لهم وللأطباء.

تكلفة أعمال تطوير المدينة الطبية

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، في بيان له، أنه من المتوقع ألا تقل تكلفة أعمال تطوير المدينة الطبية عن 2.5 مليار جنيه، خاصًة أن المستشفيات الجامعية بعين شمس تخدم أكثر من 3 ملايين مريض سنويًا في جميع التخصصات، حيث تشمل المدينة الطبية 10 مستشفيات ومراكز طبية في كل التخصصات العامة والدقيقة، ومركزًا للأبحاث الطبية و 3430 سريرًا.

واستعرض «المتيني»، حجم الإنجاز الذي تم في المدينة الطبية، والتي تضم مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، بسعة 101 سرير، منها 35 سرير رعاية مركزة، فيما تبلغ سعة مستشفى الأطفال الجديد 200 سرير، منها 42 سرير رعاية مركزة للأطفال والمبتسرين، وجارِ تطوير مستشفى الأطفال القديم، وأيضًا إنشاء غرف جراحات الأطفال، كما أنه جارِ الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ بسعة 260 سريرًا، و8 غرف عمليات، و60 سرير رعاية مركزة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

الانتهاء من تطوير وحدة العمليات المجمعة بمستشفى الجراحة

وعلى مستوى مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، جارِ استكمال الرعايات المركزة، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية والتعليمية، كما تم الانتهاء من تطوير وحدة العمليات المجمعة بمستشفى الجراحة، وكذا تم تطوير الرعاية المركزة للصدر ورعاية القلب ووحدة مناظير الصدر بمستشفى الباطنة، وإنشاء وحدة نموذجية لغسيل الكلى سعة 57 كرسيًا بأحدث الطرق العلمية، ووحدة مركزية لتنقية المياه، فضلًا عن تطوير بعض الأقسام الداخلية.

وتناول الاجتماع ما تم من مراحل تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد، وإنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضى؛ لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول، كما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي الذى يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب، والجراج متعدد الطوابق، بالإضافة لإنشاء مجمع التخلص من النفايات الطبية الخطرة، وجارِ الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسى، ومركز المناظير المجمعة، ومركز الطب النفسى، والعيادات الخارجية، ومركز التدريب بالمستشفيات، كما يجرى إنشاء مستشفى علاج الأورام.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المدينة الطبية بجامعة عين شمس، تعد أحد الصروح الطبية الضخمة، التى تقدم خدماتها للمواطنين بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات الجامعية تخضع لمتابعة مستمرة من وزير التعليم العالي.