آخر أيام الخريف.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال شهر ديسمبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال فصل ديسمبر المقبل، آخر فصول شهور العام الجاري، إذ تستمر على مدار الشهر حتى 21 ديسمبر أجواء خريفية متقلبة على كافة المناطق.

وأوضحت «الأرصاد الجوية»، أن الطقس خلال شهر ديسمبر، يسوده أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر على كافة الانحاء وكذلك خلال ساعات الليل المتأخرة.

وذكرت الهيئة، أن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة، ستكون لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت «الأرصاد»، إلى أن الأيام الأولى من ديسمبر بداية من الخمس الموافق 1 ديسمبر وحتى الأحد 4 ديسمبر، تسودها شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت إلى وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق من الوساحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء 30 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 1 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

رجات الحرارة الجمعة 2 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 3 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأحد 4 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.