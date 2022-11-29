15 معلومة مهمة عن الأتوبيس الترددي السريع قبل تشغيله.. اعرف التفاصيل

تواصل هيئة الطرق والكباري، العمل على قدم وساق لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، بعد انتهاء المرحلة الأولى، إضافة إلى ترسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، إذ جرى تشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الدائري، بديلا للميكروباص.

تنفيذ 49 محطة لتسيير الأتوبيس الترددي

أكد المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تنفيذ 49 محطة لتسيير الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، حيث إن الأتوبيس الترددي يعتبر من إحدى وسائل المواصلات الحديثة الصديقة للبيئة، وتعمل على توفير الوقود، وستعمل بديلة للميكروباص، بالطريق الدائري.

معلومات عن الأتوبيس الترددي السريع

1- تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري على مرحلتين.

2- تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري منتصف 2023.

3- تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي نهاية 2024.

4- تم الانتهاء من ترسيم وتنفيذ 33 محطة لتسيير الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري.

5- مقرر تشغيل الأتوبيس الترددى أيضا فى المسافة من أكتوبر لطريق الواحات وميدان الرماية.

6- الأتوبيس الترددي السريع سيكون بديلا لتنفيذ الخط الخامس للمترو.

7- تشغيل الأتوبيس الترددي السريع فى المسافة من المطار حتى حلوان.

8- تشغيل الأتوبيس الترددي السريع فى مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان.

9- الأتوبيس الترددي السريع سيعمل بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري.

10- وزارة النقل ستتسلم 100 أتوبيس ترددى من إنتاج شركات وطنية بمكون محلى 60% نهاية العام الجاري.

11- عدد محطات الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري 49 محطة.

12- الأتوبيس الترددي السريع سيكون هناك ربط مع كافة وسائل النقل مثل المونوريل ومترو الأنفاق والقطار الكهربائى السريع والقطار الكهربائى الخفيف.

13- نسبة تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع تخطت الـ70%.

14- الأتوبيس الترددي سوف يسير فى الحارة الشمال أعلى الطريق الدائري، حيث سيكون في مسارات منعزلة عن السيارات الملاكي.

15- أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي السريع في متناول جموع الركاب.