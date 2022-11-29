مدير «تطوير الدائري»: تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي منتصف 2023

كشف المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، عن تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، منتصف 2023، مشيرا إلى أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلا للميكروباص، وأن العمل جاري على قدم وساق لترسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، موضحا أنه تم دعم الطريق الدائري بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

الأتوبيس الترددي السريع صديق للبيئة

وقال «سليمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأتوبيس الترددي السريع وسيلة مواصلات صديقة للبيئة ويعمل على توفير الوقود، ويقدم خدمات ممتازة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري سوف تنتهي منتصف 2024، موضحا أن تطوير الدائري سيعمل على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبري.

الأتوبيس الترددي السريع سيكون بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري

وأوضح سليمان، أن الأتوبيس الترددي السريع سيكون بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري، حيث سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري نهائيا في مايو المقبل، مؤكدا أنه جاري العمل على إزالة جميع المواقف العشوائية بالطريق الدائري، علاوة على تنفيذ مواقف أسفل الدائري، مخصصة لسيارات الميكروباص، ومرتبطة بمحطات الأتوبيس الترددي، منوها بأنه سيتم تنفيذ 49 محطة للأتوبيسات الترددية على طوال الطريق الدائري.

أهم محطات الأتوبيس الترددي السريع

وتشمل محطات الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري «المشير طنطاوي - كايرو فستيفال سيتي - أكاديمية الشرطة - طريق السويس - عدلي منصور- موقف العاشر من رمضان - غرب الرشاح - التروللي - مؤسسة الزكاة - مصرف بلبيس - عزبة الجزيرة - المرج - رشاح الخصوص - مسطرد - متولي الشعراوي - محطة العصار- منطي - إسكندرية الزراعي - بسوس - بسوس القناطر - الوراق - تحيا مصر - مترو إمبابة».