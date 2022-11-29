المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة «الهيروين»، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

إحالة المتهم للجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12038 لسنة 2022 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1958 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم «أسامة ن ع»، 37 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، أحرز جوهر مخدر الهيروين، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تفاصيل ضبط عاطل بالمخدرات في القليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته 36 لفافة ورقية تحوى جوهر مخدر الهيروين، كما عثر معه على هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي الذي أكد أنها لمخدر الهيروين، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.