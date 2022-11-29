«الصناعات الهندسية» تستهدف ضم 60 مصنعا للتحول إلى القطاع الرسمي

عقدت لجنة ضم القطاع غير الرسمي بغرفة الصناعات الهندسية، اجتماعها الأول بحضور محمد المهندس، رئيس الغرفة، وبرئاسة شيماء عليبة، رئيس اللجنة، وعضو مجلس إدارة الغرفة، لبحث خطة عملها خلال المرحلة المقبلة ووضع تصور للمرحلة الاولى من عمل اللجنة، حيث قدّمت عليبة، عرضا لما تم الاتفاق عليه خلال المرحلة المقبلة، ومنها رصدا لأسباب انتشار القطاع غير الرسمي وآليات تحقيق أهداف اللجنة، مؤكدة أنّ المرحلة الأولى من العمل تستهدف ضم 5 مصنعّين من كل صناعة بإجمالي 60 مصنعا، إلى القطاع الرسمي، وتحديدا المناطق المستهدف العمل بها كمرحلة أولى، وهي منطقة مؤسسة الزكاه وباسوس وإمبابة.

مساعدة القطاع غير الرسمي للاندماج

وقال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إنّ الهدف من اللجنة مساعدة القطاع غير الرسمي للاندماج في المنظومة، وتوفير منتج صناعي متميز يستطيع المنافسة، مؤكدا أنّ الغرفة ومجلس إدارتها يدعمون بكل قوة التوجه إلى العمل في منظومة متكاملة.

وأضاف محمد المهندس، أنّه يجب تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور القطاع غير الرسمي، كي نستطيع حلها، كما يجب تعديل القانون 152 لمساعدة القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.

تضافر الجهود لمساعدة الصناع

وقالت شيماء عليبة، رئيس اللجنة، إنّ الهدف الرئيسي للجنة هو تضافر الجهود لمساعدة الصناع المصنفين ضمن الصناعات الهندسية وضمهم للمنظومة الرسمية دون الإضرار بهم، ثم تطويرهم وتشبيكهم مع الصناعات المختلفة لزيادة الإنتاج المحلي بالمواصفات والجودة المطلوبة، لافتا إلى دراسة الأسباب الرئيسية لظهور القطاع غير الرسمي والحلول القابلة للتنفيذ، وأولى خطواتنا هي التوعية وتقديم الدعم وتفعيل الحوافز والإعفاءات المقررة بقانون 152، ومد فترة توفيق الأوضاع والتي ستنتهى في أبريل 2023.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إنّ القطاع غير الرسمي لديه معادلة واضحة، وهي الدخول في المنظومة الرسمية، ما يعني زيادة أعباء ورسوم وتراجع أرباح دون خدمة تقدم له، ولذلك لا بد من حل المعادلة أولا، لافتا إلى إعداد خطة بخدمات مقدمة سواء دعم فني أو تمويلي من الالتزام البيئي للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أوراق مستوفاة، ولابد من كل جهة مشاركة في لجنة دمج القطاع غير الرسمي بإعداد حزمة من التيسيرات والخدمات المقدمة لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

مبادرة «ساعد الصنّاع»

وأضاف المهندس عبدالصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، أنّ الغرفة أطلقت مبادرة «ساعد الصنّاع»، وحققت في الفترة الماضية عددا من النجاحات في تشبيك المصنعين لدعم الصناعة المحلية بهدف زيادة الصادرات الهندسية.

ونوه المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة، بأنّ أي حديث عن الاقتصاد غير الرسمي بصيغة الغائب خطأ، ويجب التواصل مع أكبر عدد من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي والبداية تكون بمن لديهم رغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمي.