العثور على جثة مسن في الدقهلية.. «مات وهو ممسك بسنارته»

توفي مسن أثناء صيد الأسماك بسنارة على مصرف القليوبية التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، وعثر أهالي القرية على جثة المسن ملقاة على المصرف وبجواره سنارة صيد أسماك، فأبلغوا مركز الشرطة وحضر على الفور وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دكرنس االعام تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة مسن ملقاة على مصرف القليوبية

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من الأهالي بالعثور على جثة مسن ملقاة على مصرف القليوبية، التابع لدائرة المركز وبجواره سنارة صيد أسماك، وانتقلت مباحث مركز دكرنس إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى سمير أحمد محمد علي الشاعر 62 عاما، مقيم بمدينة دكرنس.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام.

لا يوجد شبهة جنائية

وورد تقرير مفتش الصحة أنه بالكشف الظاهرى على جثة المتوفى، تبين أنه لا يوجد شبهة جنائية وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وأكد شهود العيان أنهم شاهدوا المتوفى وهو ممسك بسنارته وهو جثة هامدة لا يتحرك فأبلغوا الشرطة، جرى التحفظ على الجثة وتم التعرف على أهليته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.