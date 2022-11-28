العثور على جثة شاب داخل شقته بمدينة نصر.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت إجراء تحليل مخدرات بأنواعها وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

تفاصيل البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «أحمد.ع.م»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة

ورجحت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت بأن الوفاة بسبب تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.