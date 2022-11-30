أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق

البانيه والمشتقات من الدواجن، أمر يهم الناس بشكل يومي وما وصلت إليه الأسعار في الأسواق المختلفة، لذا يزداد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء يوميا، والتي حافظت على استقرارها نتيجة توافر الكثير منها.

ونوضح في التقرير التالي، أسعار الفراخ البيضاء وباقي الأنواع وفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، وجاءت على هذا النحو التالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن في المزارع اليوم الأربعاء نحو 33 جنيهًا في حين تصل للجمهور المستهلك بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيهًا.

أسعار الفراخ في المحال التجارية

واختلفت أسعار الفراخ ومشتقاتها في المحال التجارية، إذ جاءت الأسعار اليوم الأربعاء عبر مواقعها الرسمية كالتالي:

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 72 و80 جنيهًا.

تراوح سعر الشيش طاووق الكيلو بين 105 و120 جنيهًا.

تراوح سعر شيش البانيه اليوم بين 120 و150 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل اليوم بين 35 و38 جنيهًا.

تراوح سعر صدور بالعظم اليوم بين 80 و90 جنيهًا.

وصل سعر دجاجة كاملة متبلة إلى نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 65 و75 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج اليوم إلى نحو 145 جنيهًا.

تراوح سعر أجنحة بين 40 و45 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

سعر البانيه يبدأ من 110 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك اليوم بين 60 و70 جنيهًا للكيلو.