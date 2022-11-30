تخفيف قيود «كورونا» في الصين تدفع أسعار حديد التسليح للانتعاش النسبي

ساهمت التحركات الحكومية في الصين بشأن تخفيف قيود فيروس كورونا، في إنعاش نسبي لأسعار حديد التسليح، وبلغت العقود الآجلة نحو 3740 يوانًا صينيًا للطن، وهي أرقام ليست بعيدة عن أعلى مستوى في شهر واحد عند 3757 يوانًا صينيًا الذي لامسه يوم 17 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بأن الصين يمكن أن تخفف قيود كورونا بعد الاحتجاجات الأخيرة.

وشهد أكبر مستهلك للصلب في العالم، احتجاجات واسعة النطاق حيث دفعت حالات كورونا القياسية السلطات إلى تمديد عمليات الإغلاق والقيود التجارية، والتي يُنظر إليها على أنها تضر بالنشاط الاقتصادي.

وقضت التطورات على الآمال في إعادة فتح الولايات، لكن الأخبار التي تفيد بأن بكين تستعد لزيادة لقاحات كورونا لكبار السن وتقليل الوقت بين التطعيمات قدمت بعض الدعم.

تقديم 162 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة للمطورين

وفي الوقت نفسه، وافقت البنوك على تقديم 162 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة للمطورين من القطاع الخاص، وخفض بنك الشعب الصيني (PBoC) نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس.

في وقت سابق، وسعت هيئة تنظيم السندات الوطنية برنامج دعم تمويلي رئيسي بمقدار 35 مليار دولار.تاريخيًا، وصل الصلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6198 في مايو 2021.

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول حديد التسليح عند 3646.58 يوان للطن بحلول نهاية هذا الربع، وعند3432.25 في غضون 12 شهرًا.يتم تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنغهاي الآجلة وبورصة لندن للمعادن. ويبلغ حجم العقد الآجل القياسي 10 أطنان. يعتبر الصلب من أهم المواد العالمية المستخدمة في البناء والسيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة. وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام إلى حد بعيد، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.