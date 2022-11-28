اليوم.. استمرار ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين استعدادا لصرف مقررات ديسمبر

تستمر مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخليه، اليوم، في ضخ أصناف السلع التموينية لمنافذ البقالين والبالغ عدد 40 ألف منفذ بقالي تمويني وأيضا ما يقرب من 7500 منفذ مشروع جميعيتي، وذلك استعداد لصرف تموين شهر ديسمبر المقبل والذي يتزامن موعده بداية الشهر.

ضخ آلاف الأطنان من السلع التموينية يوميا

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية آلاف الأطنان عبر مخازن الجملة والمنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 1500 مخزن جملة، يوميا 4 آلاف طن من السكر، و3 آلاف طن من الزيت، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة، فضلا عن ضخ باقي أصناف السلع التموينية الأخرى التي توردها وزارة التموين للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها 31 سلعة مدعمة.

صرف المساعدات الاستثمائية للأسر الأولى بالرعاية للشهر الرابع

ومن المقرر أن تقوم منافذ البقالين بصرف الدفعة الرابعة من سلع الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية والتي حددتها الحكومة بقيمة 100 جنيه شهريا لكل أسرة مستحقة لمدة 10 أشهر، إذ بدأ صرف الدفعة الأولى من الدعم الاستثنائي في سبتمبر 2022 وتنهي حتى 30 يونيه 2023 لعدد 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة بإجمالي أكثر من 36.5 مليون مواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا للدعم.