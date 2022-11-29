محافظ قنا: 2000 جنيه لكل مصاب في انقلاب أتوبيس مدرسة داخل ترعة الأربعين

انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إلى موقع انقلاب ميكروباص بالترعة في طريق الأربعين، والذي كان يقل 17 طالبًا في مراحل التعليم المختلفة من بينهم السائق، لمتابعة نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى، وعمليات البحث عن مفقودين داخل المياه وانتشال السيارة.

وقال محافظ قنا إنه جرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف فور ورود البلاغ بوقوع الحادثة، وكذلك إرسال فريق من الغواصين المتخصصين لإنقاذ الأطفال، والدفع بمعدات التدخل السريع مشيرا إلى أن جهود الإنقاذ نجحت في استخراج جميع الطلاب وسائق السيارة وتم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تقديم العلاج لـ10 طلاب وعادوا إلى منازلهم، فيما يتلقى 7 آخرين العلاج حتى الآن (6 أطفال والسائق).

وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين الذين يتلقون العلاج، موجهًا بتقديم أوجه الرعاية لهم لحين تمام شفائهم، كما وجه بصرف إعانة عاجلة من صندوق التكافل بمديرية التضامن الاجتماعي، بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و2000 جنيه لأسرة كل مصاب حال بقاءه في المستشفي لمدة 24 ساعة.

وأوضح محافظ قنا أنه تم تحرير محضر بالحادث، وتم إحالته للنيابة العامة لتباشر التحقيقات.