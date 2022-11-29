مصرع طفل وإصابة 15 آخرين في انقلاب «ميكروباص حضانة» داخل ترعة بقنا

لقى طفل مصرعه، وأصيب 15 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب ميكروباص يحمل أطفال حضانة داخل ترعة على طريق الأربعين بين مركزي نجع حمادي وأبوتشت، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أطفال حضانة داخل ترعة على طريق الأربعين بين مركزي نجع حمادي وأبوتشت.

وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف قنا لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، ويجري إسعافهم، وتبين أن الميكروباص كان به 15 طفلًا والسائق.

وبحسب إسعاف قنا، تبين مصرع طفل وإصابة 15 آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس في ترعة على طريق الأربعين بين مركزي نجع حمادي وأبوتشت.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

وانتقل وكيل وزارة الصحة، ومحافظ قنا إلى مستشفى نجع حمادي ، لمتابعة حالة الاطفال.

حادث قنا الصحراوي الغربي

كانت محافظة قنا اليوم، شهدت على الطريق الصحراوي الغربي، قنا نجع حمادي، تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل، وإصابة 12 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.