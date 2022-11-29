«التعليم»: تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

قال شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا من خلال عمل مسح ضوئي لصورة إجابة الطالب وإرسالها عبر الماسح الضوئي لـ «سيستم التصحيح»، وسيكون هناك مصححان كل منهما سيصحح الإجابة بشكل منفصل، وفي حال تطابق التقييم سيحصل الطالب على الدرجة ولكن في حال الاختلاف سيكون هناك مصحح ثالث بمثابة الفيصل.

%85 من الأسئلة اختيار من متعدد

وأضاف «زلط»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الطالب سيتسلم خلال الامتحان كراسة الأسئلة بنظام الشيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وسيكون متكون من 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% للاسئلة المقالية.

وأوضح أن وزير التربية والتعليم كشف اليوم على كل التفاصيل المتعلقة بالامتحانات في مختلف المواد الدراسية، واختيار موعد عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق المكاشفة والمصارحة بكل التفاصيل الخاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية ومواصفات امتحانات الثانوية العامة لمنح الطلاب الفرصة الكافية للتدريب والتعود على المواصفات الخاصة بالامتحانات.

عدد أسئلة هذا العام

ولفت إلى أن عدد الأسئلة خلال العام الدراسي الحالي في الامتحانات ستكون مثل عدد الأسئلة في العام السابق، لكن الفارق هنا هو أن عدد الأسئلة التي لها درجة واحدة ستكون أكثر من باقي الأسئلة ليكون لدى الطالب أريحية في الإجابات الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالاختيار من متعدد.