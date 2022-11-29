«التعليم» تشدد على عدم إسناد مهام إضافية للأخصائيين الاجتماعيين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هام للمديريات التعليمية، بعدم أسناد أي أعمال أخرى للأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لا تتناسب مع المؤهل الأساسي في ضوء العجز والزيادة الذي يختلف من محافظة لأخرى.

المهام الزائدة تضعف كفاءة الأخصائي الاجتماعي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، بشأن ما ورد إليها بخصوص أسناد أعمال للأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس مثل «أمن البوابة - الاحتياطي - التدريس في المواد الأساسية»، يؤثر على ضعف كفاءة الأخصائي الاجتماعي والذي يؤدي إلى تأثير سلبي على مصلحة الطلاب.

عدم أسناد أعمال إضافية

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التزام الأخصائيين الاجتماعيين بأعمالهم الأساسية طبقا للتوصيف الوظيفي الخاص بهم، وعدم أسناد أي أعمال أخرى لهم لا تتناسب مع المؤهل الأساسي في ضوء العجز والزيادة الذي يختلف من محافظة لأخرى.