«التعليم» تكشف نظام امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة، عن نظام امتحانات الثانوية العامة 2022- 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، وطبيعة الأسئلة فيها، وما إذا كانت سوف تتضمن أسئلة مقالية مثل باقي المواد الأساسية أم لا..

نظام امتحانات الثانوية العامة 2022- 2023 للمواد الغير مضافة للمجموع

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، لن تتضمن أسئلة مقالية، وسوف تكون كل المواد بطريقة الاختيار من متعدد.

وأضاف المصدر، أن الوزارة استقرت على ذلك بالفعل، ولن يقوم واضعو الامتحانات في كل مادة، بإدراج أي سؤال مقالي في المواد غير المضافة للمجموع، على أن تكون نسخة من العام الدراسي الماضي.

الإجابة على أسئلة المواد غير المضافة في البابل شيت

ولفت إلى أن الطالب سيجيب على أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، من خلال البابل شيت فقط، عبر اختيار إجابة واحدة لكل سؤال من الاختيارات الأربعة التي ستكون متاحة للإجابة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

- امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون بنظام الأوبن بوك.

- توزيع كتيب المفاهيم على طلاب الثانوية العامة ليستعينوا به أثناء الامتحان.

- الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

- الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15%.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا.

- إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي.

- إتاحة امتحان تدريبي للطلاب بالفصل الدراسي الثاني.