«التعليم» تعلن رابط تسجيل استمارة الإعدادية 2023.. وتحديث بيانات «أولى وثانية ثانوي»

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 والصف الأول والثاني الثانوي، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط وتسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرا إلى أنّ تسجيل استمارات الامتحان مستمرة حتى الخميس 22 ديسمبر.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الرسمي، أنّه يجب تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، عبر الرابط لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، ومراجعة بيانات الصف الأول والثاني الثانوي .

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه يجب التأكد من البيانات، وحالة وجود بيانات خاطئة يرجى التوجه لمسؤول المعلومات في المدرسة لتعديل البيانات، قبل طباعة الاستمارة، كما يجب التأكد من صحة الصورة، حيث لن يمكنك التعديل عليها بعد الحفظ.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت ضوابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، كما يلي.

- تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

- بدء تسجيل استمارة الامتحانات من الأحد 27 نوفمبر حتى الخميس 22 ديسمبر المقبل باستخدام البريد الإلكتروني.

- التأكد من صحة المسجلة على قاعدة البيانات.

- التأكد من الصورة الشخصية للطالب والتي سيتم طباعتها على الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب.

- حال وجود أخطاء في الصورة يجب على الطالب التوجه إلى الكنترول.

- طباعة كشوف «12 د» بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني.

- تسليم الكشوف إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها المدرسة.

- تفعيل البريد من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.