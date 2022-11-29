بالأسماء.. إصابة 7 سيدات وطالبتين في حادثي سير منفصلين ببني سويف

أصيبت 7 سيدات وطالبتين، اليوم الثلاثاء، في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف، الأول ناتج عن انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العووانه التابع لمركز إهناسيا المدينة، أسفر عن إصابة 3 سيدات، والحادث الثاني ناتج عن تصادم مركبتي «توك توك» أسفر عن إصابة 4 سيدات وطالبتين، وجرىم نقل المصابات بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات للعلاج.

إصابة 3 سيدات إثر انقلاب سيارة ربع نقل في إهناسيا

في الحادث الأول تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الفرعي شرق العووانة بدائرة مركز إهناسيا المدينة غرب المحافظة، أسفر عن إصابة 3 سيدات، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهن إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى توجيه سيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا التخصصي وهن: أميرة شعبان حسن، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومديحة سعيد عبد السميع 47 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وغيبوبة، ونوال فهمي متري 55 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

إصابة 4 سيدات وطالبتين إثر تصادم توك توكين

وفي الحادث الثاني، أصيبت 4 سيدات وطالبتين إثر تصادم مركبتي توك توك بالقرب من كوبري قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى عقب ورود بلاغًا إلى غرفة عمليات شرطة النجدة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابات في الحادث وهن: نادية محمد سيد 36 عامًا، مصابة باشتباه كسر في القدم اليسرى، واشتباه كسر في الذراع الأيسر، وهدى مصطفى قاسم 28 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وإيمان نبيل إبراهيم 13 عامًا، طالبة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ويارا ربيع محمد 15 عامًا، طالبة، مصابة باشتباه كسر في القدم اليسرى، وحلاوتهم رجب قرني، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ورشا عمر تمام 35 عامًا، مصابة بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيسر، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي.