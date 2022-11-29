خروج 10 مصابين في انقلاب «ميكروباص حضانة» بترعة بقنا من المستشفى

عقب اطمئنانه على إنقاذ جميع الطلاب في حادث انقلاب ميكروباص حضانة داخل إحدى الترع بمركز نجع حمادي، انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، يرافقه اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إلى مستشفى نجع حمادي العام، للاطمئنان على حالة المصابين الذين جرى نقلهم من موقع الحادث.

خروج 10 طلاب من المستشفى

وزار محافظ قنا المصابين، مؤكدا خروج 10 طلاب من المصابين بعد تلقيهم العلاج اللازم، وعمل كل الفحوصات للتأكد من سلامتهم تماما، فضلا عن تقديم العلاج اللازم لـ 6 طلاب، موجها بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم لحين تماثلهم للشفاء.

ووجه بسرعة إنهاء إجراءات الحالة المتوفاة، وتسليم جثمانها للأسرة، وسرعة صرف الإعانة العاجلة لهم.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أطفال حضانة داخل ترعة على طريق الأربعين بين مركزي نجع حمادي وأبوتشت.

وعلى الفور جرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف قنا لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، ويجرى إسعافهم، وتبين أن الميكروباص به 16 طفلا والسائق، والحادث أسفر عن مصرع طفل، وإصابة 16 آخرين بينهم السائق.