ننشر أسماء 12 مصابا في حادث قنا اليوم.. معظمهم شباب

حصلت صحيفة «الوطن»، على أسماء 12 شخصًا، أصيبوا في تصادم سيارة أجرة مع أخرى «تريلا» على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة، التابعة لدائرة مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتراوحت أعمار غالبيتهم بين 16 إلى 35 عاما.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين في حادث قنا اليوم كالتالي: عماد أبو السعود أبو المجد، 30 عاما، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وأحمد محمود إبراهيم، 23 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد إسماعيل 22 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عبد الموجود، 24 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عبد الهادي حماد، 24 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجيهان صديق علي، 24 عامًا، بصاب بجروح وكدمات.

كما أصيب، محمد حسن محمد، 35 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآية عبد العظیم سید، 20 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وإيمان عبد المنعم، 21 عاما، مصابة بكدمة بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، ونعمات فاوي أحمد 53 عاما، مصابة اشتباه كسر بالساق اليسرى والساق اليمنى، وعبد التواب عبدالحکیم، 16 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ومؤمن حسين 20 عاما، كدمات متفرقة.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى «تريلا» على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة بمركز الوقف، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا.

على الفور دفعت هيئة إسعاف قنا، بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما جرى تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تقرير المرور حول أسباب الحادث، وتم تسير حركة الطريق.