ننشر أسماء مصابي انقلاب ميكروباص مدرسة في ترعة بقنا

حصلت صحيفة «الوطن»، على أسماء الضحية والمصابين في حادث انقلاب «ميكروباص» مدرسة خاصة داخل ترعة على طريق الأربعين بين مركزي نجع حمادي وأبوتشت، شمال محافظة قنا.

أسماء المصابين في حادث طريق الأربعين

وأسفر الحادث عن مصرع طفلة، وجاءت أسماء المصابين في الحادث كالتالي: عبدالله عبدالرؤف، 7 أعوام مصاب بجروح وسحجات، وكريم حازم عبدالمنعم 7 أعوام، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وجنا أيمن عبد المحسن 7 أعوام، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، ويسري قدرة عبدالرؤف 12عامًا، مصاب بجروح وسحجات، ملك أشرف سراج 13 عامًا، مصابة بجروح سحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أيمن عبدالمحسن، 10 أعوام، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، محمد شریف کرم أعوام 10 سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إسماعیل رسلان محمد 28 عامًا، مصاب بأزمة تنفسية.

كما أصيب أيضًا: عبدالرحمن حسني محمد 14 عامًا، بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، ومي حسني محمد 16 عامًا، بجروح وسحجات بالجسم، ومحمد حسنى محمد 10 أعوام بجروح وسحجات، وفريدة محيي الدين فكرى 9 أعوام بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومهاب محيي الدين فكري 9 أعوام، بجروح سحجات بالجسم، ومحمد اشرف سراج 9 أعوام، بكسر في الساعد الأيمن والفخد الأيمن ویاسمین أدهم محمد 9 أعوام.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أطفال حضانة داخل ترعة على طريق الأربعين بين مركزي نجع حمادي وأبوتشت.

وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف قنا لنقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، ويجرى إسعافهم، وتبين أن الميكروباص به 16طفلا والسائق، والحادث أسفر عن مصرع طفل، وإصابة 16 آخرين بينهم السائق.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وانتقل المسؤولين في محافظة إلى مستشفى نجع حمادي لمتابعة المصابين من الأطفال.