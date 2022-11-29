حفلان لتوقيع كتابي مجدي محفوظ وميشيل منير بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حفلين لتوقيع كتابي مجدي محفوظ وميشيل منير.

عواقب الزواج المبكر

وأدار حفلي التوقيع، الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، الذي أوضح خلال كلمته الافتتاحية بعض المعلومات عن الإصدارات الخاصة بالكاتبين وعن الإصدار الأول مسرحية «ملفات لم تفتح بعد»، تأليف مجدي محفوظ، وهو كاتب مسرحي أصدر 10 كتب، وهو يكتب للطفل، وأشار الحسيني إلى أن المسرحية تناقش قضية الزواج المبكر وعواقبه.

أما مسرحية الفصل الأخير، تدور أحداثها حول كاتب ليس متحقق بالقدر الكافي يتعثر في كتابة الفصل الأخير لمسرحيته ويموت دون كتابة الفصل الأخير وكأن موته هو نهاية هذا الفصل.

وعن ميشيل منير؛ فهو كاتب مسرحي شاب يتبناه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

وأوضح الكاتب إبراهيم الحسيني، أن أحداث مسرحية المتجه للحلم يلزم التعب، تدور حول قصة شاب وصعوده ومحاولته تحقيق حلمه وكيف تغلب على صعوباته؟ أما جزيرة فالديفيان تناقش صراعات في إحدى الجزر بين الأقزام والعمالقة فيحاول العمالقة احتلال وطن الأقزام.

أما مسرحية الفصل الأخير، تناقش معاناة الكتاب والضعوط التي تحدث حولهم ومعانتهم في تقديم إبداعاتهم والكاتب بطل القصة يكتب نصا ولكنه لم يتمكن من كتابة الفصل الأخير ويموت ثم تقوم صديقته التي تعمل بدار نشر بنشر الفصل بعد وفاته.

ربط الواقع بالخيال

وأشار الكاتب ميشيل منير إلى أن المسرحية تناقش قضية بعض الشباب الذين يقعون في منطقة بالمنتصف ولديهم شغف وحلم ولكنهم ليسوا متحققين بالشكل الكافي، وقام بربط الواقع بالخيال واختار المخرج مازن الغرباوي ليربط بنجاح بطله فهو نموذج ملهم وناجح ومتحقق.

وأوضح الكاتب ميشيل منير أنه مهموما بالقضايا الإنسانية ولديه 8 كتب في الأدب الساخر، ويحب الكتابة عن الواقع والمجتمع ومشاكلنا الإنسانية.