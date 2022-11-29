شقيق قهوجي المعصرة لـ«الوطن»: 9 أشخاص استدرجوه وضربوه وألقوه من الثامن

قال طارق عبد المعبود شقيق «أيمن» صاحب الـ46 عامًا، يعمل قهوجي، المقتول على يد 9 أشخاص، بمنطقة حدائق حلوان، التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، إن وقت ارتكاب الجريمة بدأت منذ أن خرج شقيقه في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الماضي، كان يبدو عليه أن شيء ما قد يحدث له، لأنه حدثني وقال لي، «والله يا أخويا طارق، صاحي من النوم قلبي مقبوض مش عارف في ايه»، وفور مروره بالشارع، استغاثت به إحدى السيدات «جارتنا» بأن أحد المتهمين انهال على نجلها بالضرب المبرح حتى الموت، وعندما تدخل بشهامته لفض الخلاف، تشاجر أحد المتهمين معه واستدرجه.

عذبوه أكثر من 10 ساعات

أضاف شقيق المجني عليه في حديثه لـ«الوطن»، أن «شقيقه تم استدراجه من أحد المتهمين بحجة حل الموضوع، لأنهم كانوا اعتقدوا انه له علاقة بالطفل مركتب واقعة سرقة التوك توك، والمجني عليه وقت تدخله، لم يكن يعلم بواقعة السرقة، ولكن تدخله كان استجابة لاستغاثة السيدة (جارتنا)، وعندما وصل للعقار الذي تم استدراجه بداخله، صعدوا به وقاموا بتعذيبه لأكثر من 10 ساعات، وإكراهه على توقيع إيصالات إمانة وألقوه من الطابق الثامن، ليسقط على الأرض جثة هامدة وعظامه متكسر».

كاميرات المراقبة رصدت تحركاتهم

وتابع: «أن المتهمين عاونهم حارس العقار الذي كان متواجد لحظة ارتكاب الحارث، لأنه قام بحمل الجثة داخل توك توك وقام بإلقائها على طريق الكورنيش لكي يضللوا رجال الشرطة أن سبب الوفاة حادث سير، ولكن كاميرات المراقبة رصدت تحركاتهم اثناء دخولهم العقار وحملهم الجثة.. اخويا لم يتزوج وكان هو سندي في الحياة بعد وفاة أمي وأبي وكان يعمل قهوجي، طيبا خلوقا كان لم يترك فرض من فروض الصلاة وأطالب بالقصاص العادل من المتهمين وتوقيع أقصى العقوبة عليهم».

بلاغ لقسم الشرطة

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بالعثور على جثة شاب ملقاة بطريق الكورنيش بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين أن الشاب مصاب بكسور وجروح ويظهر على جسده آثار تعذيب.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تبين قيام 9 أشخاص بارتكاب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمناقشتهم تبين، أنه تمت سرقة مركبة توك توك من أحدهم، واشتبهوا في أن الضحية هو الذي سرقه لتصادف مروره وقت السرقة، فاختطفوه وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وعذبوه وقيدوه بالحبال، ثم اصطحبه 4 من الجناة وألقوه من الطابق الثامن.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.