التحقيق في مصرع سيدة وإصابة زوجها و6 آخرين بحادث العياط

تجرى جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها الموسعة في حادث مصرع سيدة وإصابة زوجها و6 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بمنطقة العياط، وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع إلى أقوالهم للوقوف على ملابسات لحظة التصادم، والتحفظ على قائدي السيارتين.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل حادث طريق أسيوط الصحراوي، فكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالعياط يفيد وقوع حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي قيادة أحد الأشخاص 27 سنة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وبرفقته زوجته 27 سنة، ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم، وتوفيت الأخيرة متأثرة بإصابتها، كما أصيب قائد السيارة الثانية بكسر بالقدم اليسير وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لعمل الإسعافات اللازمة له.

حدوث تلفيات بالسيارتين وإصابة 6 آخرين

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الحادث أنه أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بالسيارة الأولى من الخلف ونتج عنه انقلابهما بالجزيرة الوسطى للطريق، وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارتين وإصابة 6 آخرين من مستقلي السيارة الثانية، وأصيبوا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى أكتوبر المركزي، واستعان رجال المرور بالأوناش المرورية ورفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.