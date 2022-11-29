وزير خارجية ليتوانيا: دبابات حلف «الناتو» لا تنفد

قال وزير خارجية ليتوانيا، جابرييليوس لاندسبيرجيس، إن دبابات حلف شمال الأطلنطي «لا تنفد»، وذلك ردا على تقارير بشأن تراجع مخزون الحلف من الدبابات.

حاجة أوكرانيا إلى دفاع جوي وصاروخي

وفي تصريحات صحفية قبيل اجتماع وزراء خارجية «الناتو» في بوخارست برومانيا اليوم الثلاثاء ، أضاف لاندسبيرجيس، حسبما نقلت قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم، أن أوكرانيا بحاجة إلى «دفاع جوي ودفاع صاروخي»، مشددا على أن «كل ما لدينا يحتاج إلى أن يتم شحنه على الفور»، وأكد الوزير في الوقت نفسه على أن «دبابات الناتو لا تنفد، ولا ذخيرة الدبابات».