«الناتو» يطالب الحلفاء بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرج، اليوم، إنّ الحلف يجب عليه تقديم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا، مطالبا باقي الدول بالتوقف عن تزويد روسيا بالطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة.

تحذير من الناتو بشأن الشتاء

وقال أمين عام حلف الناتو، إنّ روسيا تحاول استخدام الشتاء سلاحا في الحرب الأوكرانية، وأضاف عقب لقاء مع وزير الخارجية الروماني في بوخارست، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم، إنّ انضمام فنلندا والسويد إلى عضوية الحلف، يعزز قوة الناتو.

وأشار إلى أنّ الحلف قدّم إلى أوكرانيا منظومات دفاع جوي متطورة، تحسبا لأي تصعيد روسي مع دخول فصل الشتاء.