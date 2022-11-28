التعليم تشدد على المديريات بمتابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، وفقا للكتاب الدوري رقم (٤٩)، بتاريخ 21 نوفمبر بشأن تحسن الخدمات التربوية والتعليمية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

نسب الغياب الإلكتروني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أن التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات والواردة إلينا عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، تؤكد تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب بجميع المراحل التعليمية ما يتعارض مع اتجاه الدولة المصرية، نحو رقمنة الجهاز الإداري للدولة السهولة الحصول على الإحصائيات والبيانات التي تدعم اتخاذ القرار.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، بالتنبيه على الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة للمديرية بضرورة تسجيل غياب الطلاب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.

إجراءات قانونية

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه جرى مخاطبة الإدارة المركزية التكنولوجيا التعليم، لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، والعرض علينا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في عدم الالتزام بتنفيذ بالتعليمات.