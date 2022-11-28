«تعليم الفيوم» تشكل لجنة للتحقيق في واقعة فقء عين طالبة بإحدى المدارس

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة أماني قرني، مدير المديرية، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة من المديرية وإدارة سنورس التعليمية، للتحقيق والوقوف على ملابسات واقعة فقء عين «أميرة» التلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الكويت الابتدائية بقرية ترسا بمركز سنورس، على يد أحد الطلاب، ما أسفر عن استئصال عينها اليمنى بالكامل.

وأعلنت المديرية التحقيق في الواقعة، في بيان لها، بعدما تم تداول واقعة استئصال عين التلميذة «أميرة»، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

فقء عين التلميذة أميرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى الخميس الماضي، حينما تفاجأت أسرة التلميذة أميرة محمود أحمد، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الكويت الجديدة بإدارة سنورس التعليمية بمحافظة الفيوم، باتصال هاتفي يخبرهم بإصابة ابنتهم في عينها، ونقلها إلى مستشفى الرمد، وهرعت الأسرة خلف ابنتهم ليتفاجأوا بتعرضها لفقء في عينها اليمنى، ورفض المستشفى استقبالها وتحويلها إلى قسم الرمد بمستشفى قصر العيني.

وعقب وصول الطفلة إلى مستشفى قصر العيني، جرى استئصال عينها اليمنى بالكامل، وتركيب عدسة بدلاً منها لتحسين شكل الطفلة، ولكنها لن ترى بالعين اليمنى مجدداً.

زميلها أصابها في عينها

وقالت الطفلة أميرة لأسرتها، إنّها كانت ذاهبة للمدرسة في الفترة المسائية، وأثناء صعودها سلم المدرسة لتذهب إلى فصلها كان هناك طالب بالإعدادية يتشاجر مع آخر، وحاول ضربه بقطعة خشبية بها مسمار، وفوجئت الطفلة بالقطعة الخشبية والمسمار يخترقان عينها، فسقطت أرضاً تصرخ من شدة الألم.

ضبط الطفل مرتكب الواقعة

على جانب آخر، ألقى ضباط مباحث مركز شرطة سنهور القبض على الطالب المتسبب في الواقعة، والذي أقر بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، مؤكداً أنّه لم يكن يقصد إصابتها، ولكنه كان يلهو ويمزح برفقة صديقه، وكانت هي تأتي من خلفه ولم يرها، وحينما رفع القطعة الخشبية دخلت في عينها دون أن يراها.

تصالح أسرة الطالب والتلميذة

واستدعت الشرطة أسرة التلميذة، التي طالبت بحق ابنتها في بادئ الأمر، إلا أنّهم تنازلوا عن المحضر وتصالحوا بعد اعتذار الطالب وأسرته لهم، وتأكيدهم على أنّ ما حدث قضاء وقدر، وأنّ الطالب لم يكن يقصد إصابتها.