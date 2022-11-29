تعيين محمود راشد مديرا للتأمين الصحي بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان لها، أنه تم تعيين الدكتور محمود راشد مديرا لمنطقة التأمين الصحي بالمحافظة، خلفا للدكتور سليمان عرادة الذي وصل سن المعاش.

وأضاف البيان أن محمود راشد، شغل نائب مدير التأمين الصحي بالمقر الرئيسي بمدينة العريش خلال الفترة الماضية، وجاء القرار بعد خروج الدكتور سليمان عرادة لبلوغه سن المعاش خلال الأسابيع الماضية.

ترقية كوادر جديدة بالتأمين الصحي

وجرى تسليم «راشد»، المكتب الرئيسي الخاص بالمدير العام في التأمين الصحي بالطابق الثاني، على أن يتم عمل ترتيب للعاملين بحسب الترقيات الجديدة التي شملت بعض المراكز بمنطقة التأمين بمدينة العريش، مع تعيين كوادر جديدة للتأمين في الإدارات الأخرى بمدن المحافظة.

خدمات جديدة للمواطنين في التأمين الصحي

الجدير بالذكر، أنه تمت إضافة بعض الخدمات للمواطنين في التأمين الصحي بمدينة العريش، بدلا من السفر لأقرب مقر مركزي لقسم التأمين بمحافظة بورسعيد، ومن الخدمات المقدمة هي استقدام تخصصات طبية مستجدة، وتقديم أدوية مجانية وخدمات، سواء للتلاميذ أو الموظفين على المعاش والفئات الأخرى المستحقة في المجتمع.