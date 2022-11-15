محافظ شمال سيناء يعلن خلو مدارس العريش من الالتهاب السحائي

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عدم صحة ما تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالات التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس في العريش.

وأضاف المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مدارس شمال سيناء خالية تماما من أي إصابات بالالتهاب السحائي، داعيا المواطنين بعدم الانسياق وراق الشائعات والعمل على إثارة البلبة بين الأهالي.

وأشار «شوشة»، إلى أنه أصدر تعليمات إلى كل من مديرية الصحة بشمال سيناء ومديرية التربية والتعليم، لإجراء الكشف الطبي الكامل على جميع التلاميذ بمراكز المحافظة الستة، وتوضيح الصورة الى أولياء الأمور، وأخذ جميع الاحتياطات، خلال الشتاء ونوبات البرد المقبلة التي تكثر بها أمراض نزلات البرد والأنفلونزا.

الإكثار من المشروبات الدافئة والوقاية من الأمراض

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه أنه لا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالتين مصابتين بالالتهاب السحائي بمدارس المساعيد غرب العريش.

وناشد «شوكة» أولياء أمور التلاميذ بمراقبتهم أثناء تناول الأطعمة الفاسدة والأخرى غير الصالحة، والأكثار خلال الفترة المقبلة من تناول المشروبات الساخنة، وفي حال شعور أي تلميذ بسخونية عليه التوجه لأقرب منشأة صحية لأخذ العلاج الوقائي فورا.