هبة مجدي تنتهي من تصوير مسلسل «حرب الجبالي».. يعرض قريبا

انتهت الفنانة هبة مجدي، من تصوير مسلسل «حرب الجبالي»،في لبنان، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، إذ يشارك في بطولته العديد من النجوم، أبرزهم أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، دنيا المصري، هايدي كابوه، منار عبد الحليم، أحمد عزمي، أحمد خالد صالح، نسرين أمين، وذلك حسبما أكد مصدر خاص لـ«الوطن».

تعاقد هبة مجدي علي مسلسل «بابا المجال»

وتعاقدت هبة مجدي، مؤخرا على المشاركة في مسلسل «بابا المجال»، المقرربدء تصويره الخيمس المقبل، تمهيدا لعرضه بدراما رمضان 2023، بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، عارفة عبدالرسول، من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى.

نجاح هبة مجدي في السباق الرمضاني

وكانت هبة مجدي حققت نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مشاركته في مسلسل «المداح» الجزء الثاني، والتي كانت تدور أحداثه حول سلسلة من الأحلام الغريبة تراود صابر المداح، إذ يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر على أعتاب حرب جديدة سيخوضها مع الجن.

أبطال مسلسل «المداح» الجزء الثاني

وشارك في بطولة المسلسل حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، كمال أبو رية، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، تامر شلتوت، حنان سليمان، سهر الصايغ، محمد عثمان، صبحي خليل، ومن تأليف أمين جمال، من إخراج أحمد سمير فرج.