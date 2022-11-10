تعاقد هبة مجدي على مسلسل «بابا المجال» لمصطفى شعبان رمضان 2023

تواصل الشركة المنتجة لمسلسل «بابا المجال»، التحضيرات النهائية، لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه بدراما رمضان 2023، بطولة مصطفى شعبان، من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى.

أبطال مسلسل «بابا المجال»

وعلم «الوطن»، أن هبة مجدي تعاقدت مؤخرا، علي المشاركة في مسلسل «بابا المجال»، بعد تعاقد ياسمين رئيس، سوسن بدر، عارفة عبدالرسول، وآخرين في وقت سابق، ومن المقرر أن ينطلق التصوير آواخر الشهر الجاري.

التعاون الثاني بين مصطفى شعبان وياسمين رئيس

ويجدد مصطفى شعبان من خلال مسلسل «بابا المجال»، تعاونه مع ياسمين رئيس، بعد نجاحهما في مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي عرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2021، وشاركهما بطولته عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف.

مشاركة هبة مجدي في رمضان 2022

كانت هبة مجدي، شاركت في دراما رمضان 2022، بمسلسل «المداح 2»، التي كانت تدور أحداثه حول سلسلة من الأحلام الغريبة تراود صابر المداح، إذ يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر على أعتاب حرب جديدة، سيخوضها مع الجن.

وشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، حمادة هلال، سهر الصايغ، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، كمال أبو رية، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، صبحي خليل.