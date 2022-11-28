أماكن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع المحافظات.. تبدأ 11 ديسمبر

كشفت وزارة الصحة المصرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أماكن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وفيما يلي، نعرض أماكن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وموعدها في جميع المحافظات بحسب المعلن من وزارة الصحة المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال الفترة ما بين 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

والحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وهي حملة مجانية بالكامل للمصريين والأجانب على حد السواء، للحفاظ على مصر خالية من الأمراض.

تنفذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم في جميع محافظات الجمهورية، إذ تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل لرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

أماكن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وتوفر وزارة الصحة المصرية التطعيم في عدد من الأماكن، من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.