رئيس «الرعاية الاجتماعية» يكشف طريقة تقديم طلب ضم طفل لأسرة بديلة

كشف مجدي حسن رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، تفاصيل كيفية كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة، مؤكدًا وجود لجان محلية للرعاية البديلة في المحافظات المختلفة، وتشمل في عضويتها عدد من الجهات، ويرأسها مديري مديريات التضامن الاجتماعي، بالإضافة لوجود لجنة عليا موجودة في الوزارة برئاسة المستشار القانوني لوزير التضامن الاجتماعي، وبعضوية نائب اللجنة العليا وعدد من الجهات الشريكة.

طلبات مكتوبة لوزارة التضامن أو عبر الموقع

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، طريقة تقديم الأسر لكفالة أطفال كأسرة بديلة، مشيرًا إلى أن الأسر يمكنها تقديم طلبات مكتوبة ورقيًا لمديريات التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أنه يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لإبداء رغبتهم في كفالة طفل، ويتم عمل بعض الإجراءات التي تحمي الأطفال، منها مقياس الشفافية متعددة الأوجه، لافتًا إلى أنهم مقياس نفسي للأب والأم راغبي الكفالة، للتأكد من أمن وسلامة الأطفال.

إجراء تحريات أمنية عن الأسر

ولفت إلى وجود جزء له بعد أمني منها التحري الأمني عن الأسر البديلة الراغبة في الكفالة، بالإضافة إلى منح الأسر تدريب إلزامي لتأهيلهم عبر منهج موحد، ليعرفوا كيفية التعامل مع الطفل فور رؤيته لأول مرة، والإقامة معه، وطريقة التعامل معه مثل الأبناء البيولوجيين.