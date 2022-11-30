«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية 7»

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، من خلال مؤسسة «صناع الخير للتنمية» عضو التحالف المرحلة الثانية من خدمات قافلة «ستر وعافية 7» لأهالى قرية الحصص مركز شربين والقرى المجاورة بتسليم النظارات الطبية لمن تمّ توقيع الكشف عليهم فى المرحلة الأولى من القافلة واستكمال التجهيزات المطلوبة لإجراء عمليات جراحات العيون.

وأكّد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أنَّ المرحلة الثانية من خدمات قافلة «ستر وعافية 7» لأهالى الحصص والقرى المجاورة تشمل توزيع «صناع الخير» 98 نظارة طبية وإنهاء التجهيزات لإجراء 40 من الأهالى عمليات جراحات عيون، مبيناً أنَّ المرحلة الثانية تأتى استكمالاً لما قدمته قافلة «ستر وعافية 7» فى مرحلتها الأولى التى انطلقت الجمعة الماضى من توقيع الكشف على الأهالى فى التخصصات الطبية الأكثر أهمية وعلى رأسها أمراض العيون والقلب والعظام والقدم السكرى، وكذلك تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات الإنسانية.

وأوضح أنَّ جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى من خلال قوافل «ستر وعافية» مستمرة فى تقديم خدماتها المتكاملة سواء فى جانب الخدمات الطبية أو المساعدات الإنسانية أو التنموية، مؤكداً أن قطار قوافل ستر وعافية من التحالف توقفت خدماته فى محافظة الدقهلية واستهدف إدخال الفرحة على أهالى قرى غزالة والحجايزة مركز السنبلاوين والحصص مركز شربين وأوليلة مركز ميت غمر. ولفت هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إلى أن المرحلة الأولى من قوافل ستر وعافية، كانت فى عدد من القرى والمحافظات، حيث كانت انطلاقة القوافل بمركز البلينا فى سوهاج، وثانى القوافل فى كفر شبين بالقليوبية، وكانت القافلة الثالثة لـ«ستر وعافية» فى مركز البرلس بكفر الشيخ، والرابعة فى قرية غزالة بالسنبلاوين.

«نصر»: تكثيف برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية

فى سياق آخر، نظم صندوق «تحيا مصر» مساء أمس، احتفالية كبرى بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، ومؤسسة «أشرقت»، حضرها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، والمدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر وعدد من الفنانين وسيدات الأعمال وأعضاء مجلس النواب.

تسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم قافلة حماية اجتماعية وتكريم عدد من طلبة الجامعة المتفوقين، وتوفير أجهزة تعويضية لطلاب «قادرون باختلاف»، تم تسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج ضمن مبادرة «دكان الفرحة».

«تحيا مصر» يوفر 13 طناً من المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان لصالح 1000 أسرة ضمن «شتاء آمن»

وأضاف أن الاحتفالية تضمنت توزيع 11 طناً من المواد الغذائية الجافة، وطن لحوم وطن منتجات ألبان لصالح 1000 أسرة مستحقة ضمن أنشطة مبادرة «بالهنا والشفا»، وتوفير الأغطية لصالح 1000 أسرة ضمن مبادرة «شتاء آمن».

«دكان الفرحة» يوفر 25 ألف قطعة ملابس جديدة

وافتتح الصندوق معرض «دكان الفرحة» بالجامعة وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصرى وشركة تاى هاوس وشركة Alex apparels، وعدد من مستوردى الماركات العالمية للملابس، حيث يوفر المعرض 25 ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية وإكسسوارات لصالح 5 آلاف من طلبة الجامعة، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام لمنح الطلبة فرصة لاختيار ما يناسبهم من بين المعروضات مجاناً.

وأوضح «عبدالفتاح» أن الاحتفالية تأتى ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية التى ينفذها الصندوق بالتزامن مع استقبال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الاحتفالية تأتى تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم مع بيت الزكاة والصدقات المصرى للتوسع فى الأنشطة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، عن سعادتها بسرعة تفعيل البروتوكول المبرم مع الصندوق للتوسع فى نشاط مؤسسة بيت الزكاة والصدقات وخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً فى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم أنشطة الجامعات المصرية المقدمة للطلبة، وثمّن جهود صندوق تحيا مصر فى رعاية طلبة جامعة كفر الشيخ والأسر المستحقة بالمحافظة فى مجالات الرعاية الصحية والحماية والاجتماعية.

يذكر أن مبادرة «دكان الفرحة» تم تدشينها فى شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوى بحيث تتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية فى توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن، وجارٍ توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة للمستفيدين من خلال المعارض التى ينظمها الصندوق طوال العام الدراسى بالجامعات.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادى والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان فضلاً عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوى الهمم، فى القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.