قصواء الخلالي: مصر قلب العالم ومقدراتها كثيرة وحدودها آمنة  

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه اليوم بمواصلة دعم تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني، متابعة: «مصر لديها مقدرات كثيرة وحدودها آمنة وامتدادها كبير وأذرعها أصبحت موجودة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأماكن مختلفة في العالم وفي البحرين الأحمر والمتوسط، وكل ذلك يحتاج لقوة عسكرية قادرة على تأمينها طوال الوقت.

العالم يسير بنظام مؤسسي

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc، أن العالم يسير بنظام مؤسسي ولا يهتم بقطاع ويهمل آخر، متابعة: «واضع قواعد وبتمشي فيها بخط متوازي وقدرتك على النجاح هي التحرك في معظم هذه الاتجاهات بنفس القوة وتحقق الاحتياجات اللي الناس محتجاها على الأرض».

واستكملت: «القوة العسكرية ثقلك في العالم كله وقوتك العسكرية يقاس منها قدرتك على التحرك واتخاذ قرارات والدفاع عن مقدراتك وحماية مواطنيك حتى في الدول الأخرى، كل ذلك تفاصيل تقاس منها القوة العسكرية بتاعتك وأنت قادر على إيه، وده معيار».

الموقع الجغرافي لمصر

وتابعت: «المعيار التاني يتمثل في الموقع الجغرافي لمصر الذي يقع بمنطقة ملتهبة، كلها مناطق تسمى سياسيا وعسكريا مناطق ملتهبة فيها حركة وقلاقل، وبجانب تأمين الحدود وامتداد البحر المتوسط والسفن والمجرى الملاحي قناة السويس الممر العالمي، كل هذه التفاصيل أنت مثقل بها كدولة، ربنا خلقنا رمانة ميزان العالم وقلب العالم، فمن المسؤولية أن الدولة توفر قوة عسكرية قادرة على حماية كل هذه المقدرات وحفظ ثقلك السياسي والاقتصادي».