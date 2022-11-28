نائلة جبر لـ«قصواء الخلالي»: مصر بها 9 ملايين أجنبي.. و«أصبحنا دولة مستقبلة للهجرة»

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن هناك خريطة لحالات الإتجار في البشر بمحافظات الجمهورية، مبنية على تحقيقات النيابة العامة والشكاوى التي ترد إلى الخطوط الساخنة.

مصر لم تعد ترانزيت للهجرة غير الشرعية

وأضافت جبر، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «هذه المحافظات هي القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية، وهناك أمور مرتبطة بهذا الأمر مثل الاحتياج والعوز، ففي الريف لدينا التكافل الاجتماعي التي تحمي من هذه الممارسات، ولكن المدن أوسع، وهناك ظروف صعبة، والتضامن بين أهلها أقلها من القرى».

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن مصر كانت مصدرا للهجرة غير الشرعية وكانت دولة مستقبلة للهجرة غير الشرعية، ولكن نتيجة للسيطرة التامة على الحدود المصرية بحرا وبرا، فإن مصر لم تعد دولة ترانزيت أو استقبال للهجرة غير الشرعية.

9 ملايين أجنبي في مصر

وأشارت، إلى أن المنظمة الدولية لـ الهجرة أصدرت بيانا منذ شهرين، أعلنت فيه أن مصر بها 9 ملايين أجنبي، أي أن مصر أصبحت دولة مستقبلة للهجرة وليست دولة ترانزيت وهذا أمر يستحق الدراسة.