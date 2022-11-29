أستاذ علوم سياسية لـ قصواء الخلالي: مصر تبذل جهدا كبيرا لإعادة القضية الفلسطينية للواجهة الدولية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القضية الفلسطينية ركيزة من ركائز السياسة الخارجية المصرية سواء في مجالات التحرك الإقليمية ودوليا، والدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا في إعادة القضية الفلسطينية للواجهة للدولية.

كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي دوليا

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن كل كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي دوليا أو الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتديات الدولية يركز على القضية الفلسطينية، والتي تعد قضية عربية بالأساس على اعتبار أننا نجيد تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية انطلاقا من مبادئ محددة.

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية تتحركان في هذا السياق لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في دولته وإعلان خيار حل الدولتين والانطلاق من قراري 242 و338 ومبادلة الارض مقابل السلام.

النطاق الإقليمي أو الدولي

وتابع: «عين القاهرة دائما على هذه المرجعيات الرئيسة سواء في النطاق الإقليمي أو الدولي أو في المحافل الدولية، والتركيز هنا على ما تلعبه الدولة المصرية بمؤسساتها على المستوى الدولي على وضع القضية الفلسطينة على رأس أولويات النظام الدولي، ونشاهد ما يجري في العالم في خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية الراهنة وارتدادات الأزمة الإقليمية سواء على الإقليمي أو الدولي مثل أزمة روسيا وأوكرانيا».