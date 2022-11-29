مصرع سائق في حادث تصادم بين «سيارة وتروسيكل» بطنطا

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وتروسيكل على طريق «طنطا - قطور»، بالقرب من مول طنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بإصابة شخص

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بمدينة طنطا، بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وتروسيكل، على طريق «طنطا - قطور»، بالقرب من مول طنطا، مما أدى إلى إصابة سائق التروسيكل بإصابات بالغة ومتفرقة في أنحاء الجسد.

التحريات والمعاينة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة سائق التروسيكل بنزيف داخلي وكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر تعرضه لحادث تصادم بسيارة ميكروباص على طريق «طنطا - قطور»، بالقرب من مول طنطا.

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا، وجرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وضبط سائق السيارة الميكروباص، المتسببة في الحادث.