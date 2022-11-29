عاجل.. براءة 15 طبيبا في قضية الطفلة «تسبيح» بمحافظة قنا

قضت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الثلاثاء، براءة 15 طبيبًا وطبيبة بمستشفى قنا العام، في الواقعة المنسوبة إليهم بالإهمال في متابعة الطفلة تسبيح ابنة مركز نقادة مما أدى إلى فقدان بصرها مدى عمرها.

محاكمة 15 طبيبا في واقعة الطفلة تسبيح

وكانت محكمة جنح مستأنف قنا، في 25 أكتوبر الماضي أجلت نظر استئناف 15 طبيبًا بمستشفى قنا العام، في قضية الطفلة تسبيح، بتهمة الإهمال الطبي، والتسبب في فقدان الطفلة بصرها مدى الحياة إلى جلسة 29 نوفمبر الحالي للنطق بالحكم، وقررت ببراءة الأطباء.

كانت محكمة جنح قسم قنا، في سبتمبر الماضي من عام 2021، قضت معاقبة 15 طبيبا، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان الطفلة لبصرها مدى الحياة.

إصابة الطفلة تسبيح بالعمى

وقررت نقابة الأطباء، دعم استأنف 13 طبيبًا من مستشفى قنا العام، من إجمالي 15طبيبًا متهمًا بإصابة الطفلة تسبيح بالعمى التام نتيجة إهمالهم الطبي، على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح قنا، بحبسهم عامين مع الشغل وكفالة 50 جنيهًا، وإلزام كل منهم بدفع مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 50 جنيهًا أتعاب محاماة.

تفاصيل الواقعة

وكشف مستشفى قنا العام، تفاصيل الواقعة، في بيان رسمي سابق ، أوضح فيه أن الطفلة تسبيح ولدت ولادة مبكرة بتاريخ 21 يوليو 2018 بوزن 900 جرام، وكان عمرها وقتها 27 أسبوعًا مع توائم آخر توفي خلال أيام، نتيجة حدوث نزيف للأم التي تعاني من مرض السكر، ما أدى إلى ولادتها قبل موعدها، وإصابتها باعتلال الشبكية وفقدان البصر.